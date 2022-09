Vivir en casas dúplex es todo un reto, pero no es imposible

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque vivir en casas dúplex no es algo fácil para los habitantes de la colonia Nuevo Hermosillo, pero los años de convivencia diaria han permitido que las familias se adapten a este estilo de vida, e incluso encuentren ventajas.

Sí es muy complejo la verdad, sobre todo adaptarte”, aceptó Joel Munguía, quien vive sobre la calle Horizonte, “es muy molesto el ruido, más para los que vivimos abajo. “Yo he batallado con filtraciones, con que no me dejan dormir los niños corriendo en la noche, o que se les descompone el drenaje o las tuberías, y el agua nos pudre los techos, entonces ya tu bienestar no depende de ti solamente, sino de tus vecinos”, explicó.