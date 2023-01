Vive una pesadilla dueña de perra con rabia en Bahía de Kino

HERMOSILLO, Sonora.- Pamela Crutchfield describe la situación que vivió, luego de ser mordida por su perrita con rabia, como una verdadera pesadilla, ya que en un principio no sabía qué hacer. Dijo haber sentido mucho miedo e incertidumbre, pero sentirse afortunada de que hoy ya está protegida con la vacuna.

El 4 de enero una perra de raza Husky Siberiano, de 3 años de edad, atacó a su dueña, una mujer residente de Bahía de Kino, cuando esta intentó darle de comer.

El animal murió días después.

Todos decimos, ‘no puede ser rabia’, porque creemos que no existe, pero sí existe”, comentó.

Además de ella, nueve personas de su familia tuvieron que vacunarse contra la rabia.

Crutchfield mencionó que la incertidumbre fue mayor, pues no encontraba quién la atendiera contra la posible infección de este padecimiento.

“Fue frustrante porque en Bahía de Kino no me podían atender, estaba cerrado (el Centro de Salud), luego llegué a Poblado y no había la persona adecuada para verme.

“De hecho, en Poblado me dijeron que me esperara en mi casa a que el perro muriera, o que yo tuviera síntomas, y yo sí les hice el comentario de que si me espero a que tenga síntomas, ya para qué me ponían la vacuna, pero no me quedé conforme y de ahí me fui a Hermosillo”, relató.

Aun en la capital, señaló que el personal de salud se mostró dudoso en atenderlos, pero afortunadamente lo hicieron.

Aunque entiende la actitud de los doctores, ya que hace mucho no se veía un caso de rabia, cree que se necesita más información al respecto, no sólo en ellos, sino en la población en general, y mucho trabajo de concientización en los dueños de animales.