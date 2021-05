“Venir aquí es una forma de que ellas vivan en nuestros corazones”

HERMOSILLO, SONORA.- Ir al panteón a limpiar la tumba de un ser querido y dejarle flores, es más que un acto para conservar el lugar en buenas condiciones; es una manera de mantener vivo el recuerdo de la persona amada.

Por ello Elsa Dolores Espinoza Estrada acudió al Panteón Yáñez, a donde fue acompañada de su padre Ramón Espinoza Montijo, tal como lo hacen desde hace más de 40 años para limpiar la tumba de la abuela materna y paterna de ella.

Para ganarle al calor llegaron a las 09:00 horas y empezaron a regar el lugar, luego barrieron y dejaron las gladiolas en los floreros de las tumbas ubicadas por el bloque cuatro.

Ramón Espinoza Montijo limpia la tumba de su mamá, quien falleció hace 18 años. Foto:GH

Durante la visita don Ramón y Dolores recordaron algunas anécdotas de momentos vividos con las mamás fallecidas, María Benítez que se fue hace 47 años y María Montijo que dejó el plano terrenal hace 18.

Recuerdo mucho cuando me subía a un yucateco que estaba afuera de la recámara de mi nana María Montijo y yo me subía a lo alto, y ella me decía ‘apellate’ de ahí muchacha porque te vas a caer, porque me encaramaba a lo más alto”, relató Elsa.