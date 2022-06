¡Venimos de Sonora!: Christian Nodal y Nunca Jamás preparan colaboraciones musicales

HERMOSILLO, Sonora.- La visita de Christian Nodal a Hermosillo no se quedó solamente en el concierto de clausura de las Fiestas del Pitic.

El oriundo de Caborca extendió su estadía en la capital del Estado para convivir con el grupo de rock local Nunca Jamás, con quienes “se amaneció” trabajando en su estudio de grabación con otros talentos sonorenses.

Desde hace mucho tratábamos de juntarnos para platicar, ya sea para ver contratos o composiciones pero no se podía por agenda de trabajo de Christian. Entonces aprovechamos que iba a tener show en Hermosillo y nos reportamos con él”, contó Pedro Verdez, integrante de Nunca Jamás, a EL IMPARCIAL.

“Lo vimos al final, lo saludamos, platicamos, estaba con el Santa RM de Nogales y Luis Fer de Lucah. Con ellos ya hemos platicado también de hacer colaboraciones, entonces está en proceso todos estos temas. Ahí estamos los cuatro plática y plática, vimos al primo de Christian (Gohn) que también es uno de los artistas que trae en su disquera”.

Fue el lunes en la mañana que Pedro Verdez, César Bernal y Omar Saínz preparaban su regreso a su natal Ciudad Obregón cuando recibieron una llamada de Christian Nodal.

Nos dijo ‘Me quiero poner un piercing, ¿a quién me recomiendan?’. Él nos invitó a acompañarlo, creíamos que tenía prisa e iba a ser rápido pero no, se tatuó también y luego otro y otro. Él ya tenía un itinerario, pero fue posponiendo el vuelo hasta que le cancelaron el aterrizaje en Los Ángeles, y ya no iba a poder viajar”, relató.