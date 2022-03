Vela abuela por salud de su nieto

HERMOSILLO, Sonora.- Desde hace una década, Adelina Tánori Antelo vende dulces por fuera del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) debido a las necesidades especiales de su nieto Ángel Alejandro, y no piensa detenerse pronto.

La mujer de 58 años explicó que el niño de 12 años, postrado en una carriola a la sombra de un árbol frente a su puesto, padece parálisis cerebral severo, epilepsia, microcefalia, obstrucción intestinal, hipoplasia renal y vejiga homogénica.

Ángel Alejandro no puede moverse ni hablar, además su resistencia al dolor es mayor que la ordinaria, lo cual representó una dificultad para Adelina, quien tuvo que entrenarse para distinguir las sutilezas del estado de ánimo de su nieto.

La madre del menor vive en Puerto Peñasco, sin embargo, el hospital de la comunidad no cuenta con los recursos necesarios para atender apropiadamente al niño, quien estaba desarrollando síntomas cada vez más intensos.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el joven acudió a terapia en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), de donde egresó satisfactoriamente.

Él ya estuvo cuatro años en CRIT, incluso se graduó y ahorita no va a terapias, él se da (a entender), el único problema es que no camina, no habla… lo único que le falta es hablar, porque es muy amoroso”, expuso.