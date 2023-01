Vacunas contra la Rabia en humanos son totalmente efectivas: Infectólogo

HERMOSILLO, Sonora.- Las vacunas contra la rabia humana son totalmente efectivas, y lo recomendable es que se aplique desde el día cero, a partir de la mordida o ataque de un mamífero desconocido, afirmó Alejandro González Mares, médico infectólogo de Hermosillo.

Esta vacuna es muy efectiva, hasta en un 99.9%, y súper bien tolerada, como todas las vacunas puede generar dolor en el sitio de la aplicación, pero nada más. En niños muy pequeños se debe aplicar en el muslo, y en mayores de 6 años, hasta adultos, en el brazo.

"Existe la creencia de que esta vacuna iba en el ombligo, pero hace muchísimos años que no es así, ni tampoco es riesgosa para el ser humano", aseguró.

Las personas que son mordidas por animales desconocidos, o en zonas de riesgo, deben ser vacunados ese mismo día, y recibir un refuerzo posterior al día tres, al día siete, y al día catorce, dijo.

Si la mordida la realizó un perro o gato conocido, vacunado, o no fue una mordedura profunda, ni hubo contacto de la saliva del animal con las mucosas como la nariz, boca u ojos del humano, se considera que son de bajo riesgo, y no requieren el biológico de manera inmediata, expuso.

En esos casos, es recomendable vigilar al perro, o animal, y ver su comportamiento.

Por el contrario, si la mordedura fue en cuello, cara, o los dientes del animal perforaron la piel y llegaron al músculo, entonces sí se recomienda aplicarla, aún más si el animal es desconocido, o no estaba vacunado contra la rabia.

"NO ME DOLIÓ NADA: PAMELA CRUTCHFIELD

Pamela Crutchfield, quien recibió una mordida de su perra Lucky, el pasado 4 de enero, y luego se enteró de que el canino era positivo a rabia, recibió todo el esquema de vacunación para evitar enfermarse del virus.

La mujer aseguró que las vacunas no le dolieron en nada, ni sintió efectos secundarios, y por el contrario, la tranquilidad que sintió fue muy grande, una vez que se la aplicaron.

"El primer día me pusieron tres, el tercer día me pusieron otros tres, el quinto día dos, y luego días después me pusieron dos seguidas, es decir, son varias vacunas, pero ya complete el esquema.

Ninguna me dolió nada, es más ni las sentí, me la pusieron en el brazo, unas fueron en el glúteo, y ha avanzado tanto la medicina, que ya ni duelen", dijo contenta.

Pamela invitó a la sociedad a vacunar a sus mascotas contra la rabia, para así hacer que menos animales puedan ser un foco de transmisión, y nadie tenga que pasar por el miedo que ella sintió al enterarse que podía enfermarse de rabia humana.