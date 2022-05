Urgen donadores de sangre para Lourdes; necesita operarse la vesícula y tiene 2 años esperando

HERMOSILLO, Sonora.- Durante los últimos dos años Lourdes Encinas Morales ha sufrido diferentes problemas de salud debido a una inflamación de su vesícula, la cual no ha podido ser operada por falta de donadores de sangre, por lo que desesperada pide ayuda de la ciudadanía para realizarse su cirugía.

En el Imss me dicen que no me pueden operar si no consigo los donadores; que para darme una cita los tengo que llevar, pero es muy difícil, nadie puede", agregó.