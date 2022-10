Unison celebrará su aniversario número 80

HERMOSILLO, Son.- Con actividades deportivas, artísticas y culturales, la Universidad de Sonora celebrará sus 80 años de aniversario esta próxima semana del 09 al 24 de octubre.



María Rita Plancarte Martínez, rectora de la Alma Máter, expresó su emoción por las primeras ocho décadas de la institución, la cual con el lema "Juntos somos orgullo Unison".

Dentro de los rankings más importantes, la rectora detalló que la Unison está en el lugar número 15 de World University Rankings, el lugar 22 en UniRanking, así como en otros más.

Por tal motivo, la institución se prepara con una serie de eventos de carácter artístico, científico y deportivo, expuso, ya que a lo largo de los años se ha logrado que más de un 90% de sus docentes tengan estudios de posgrado, gran fuerza de investigación, entre otros reconocimientos.

Una de las primeras actividades, mencionó que será la Carrera de Aniversario, la cual se celebrará el próximo 09 de octubre en el Estadio Castro Servin, el cual se encuentra dentro de la Universidad de Sonora.

Plancarte Martínez agregó que se contará con la presencia de la Orquesta Filarmónica de Sonora y una gala de aniversario por parte del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Sonora, el cual estará abierto al público.

"Es un gran festejo que busca encontrarnos a todas y a todos en el pasado que nos ha construido. Si no consideramos ese pasado no sabemos quiénes somos y no sabemos cómo construir ese futuro, cómo las huellas que fuimos siguiendo de quienes crearon la universidad han ido engrandeciendo", expuso.