Unión de Usuarios atiende 100 casos al día por altos cobros de energía eléctrica

HERMOSILLO, Sonora.- A diario acude un promedio de 100 personas a la Unión de Usuarios para intentar hacer un convenio con la empresa federal, y que no les corten el servicio de energía.

Ignacio Peinado Luna, presidente la asociación, señaló que esta es una realidad generalizada debido a los altos cobros del servicio, los cuales se han vuelto impagables para la mayoría de los ciudadanos.

“Estamos atendiendo en este momento un promedio diario de 100 personas al día, estrictamente por el tema de la Comisión Federal, son usuarios mortificados y angustiados porque el recibo que les llegó es una factura muy elevada.

Otra situación que ha afectado a los usuarios, sobre todo en las últimas semanas, son los cortes al servicio de luz. Esto es una falta muy grave al derecho humano, resaltó, ya que la mayoría de los ciudadanos se ven imposibilitados a pagar las cantidades que reciben en una semana o dos, desde que reciben la factura.

Martín Herrera Rodríguez es otro de los ciudadanos que acudió a la Unión para solicitar un convenio.

Contó que de 2 mil pesos que pagaba en otras facturas, el cobró este bimestre aumentó a 4 mil 465 pesos, aun cuando no ha hecho ningún cambio en sus hábitos de consumo.

Incluso, solicitó a CFE un historial de sus cobros de energía eléctrica en los últimos años, y se dio cuenta que no había superado los 2 mil 800 en ninguno de ellos.

Tengo el corte para el día primero pero ahorita no hay dinero para pagar, y luego como soy pensionado no me llega el dinero hasta el día primero, y me van a querer cortar el servicio.