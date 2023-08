¡Todo sube!: Altos cobros de luz impacta en precios de productos y servicios de comercios en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Destinar más recursos al pago de los recibos de luz deriva inevitablemente en el aumento de los costos de productos y servicios, advierten líderes empresariales.

Por ejemplo, en el recibo de este mes, a un comercio -del que pidió omitir su nombre-, le llegó una factura de once mil 692 pesos, cuando el año pasado, en el mismo periodo, el cobro fue de ocho mil 600 pesos, un aumento del 36%.

El consumo de energía fue de 17,459 kwh el año pasado, correspondiente a un promedio de 3.81 pesos por kwh, mientras que este año fue de 30,455 kwh, resultando en un costo promedio de 4.10 pesos por kwh, un aumento del 7.6%.

Manuel Lira Valenzuela, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), apuntó que al aumento en los gastos de los comercios se suman los efectos de la temporada baja, por las vacaciones de verano.

Lira Valenzuela detalló que esto los pone en una desventaja competitiva respecto a restaurantes de otros estados de la República, por lo que es necesario que además del subsidio a la tarifa doméstica, también existan apoyos a las tarifas comerciales en un Estado como Sonora.

Con ello coincidió Juventino Félix Lugo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Hermosillo, al expresar que esperan este último sea el recibo más alto que reciban los comerciantes, y opinó que las autoridades y la CFE deberían brindar apoyos a pequeños empresarios.

Hermosillenses se dieron cita en los centros de atención de la CFE durante la mañana y tarde de ayer para reclamar por las tarifas de energía eléctrica que consideran injustas en sus recibos.

Isabel García, madre de familia, señaló que se le cobraron 22 mil 269 pesos por tener solamente dos aires acondicionados en su casa, donde viven cinco personas.

Me dicen que es por consumo y me dijeron que si no quería que llegara eso que pusiera un abaniquito”, dijo entre risas, “yo ya tenía un convenio y me dicen que como no pagué a tiempo me lo están cobrando”.