Una nube para el doblaje en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Quienes sueñan con dedicarse en el doblaje de voz se ven obligados a viajar hasta la Ciudad de México para buscar oportunidad en el campo laboral.

Pero gracias a la empresa local Servicios de Voz (SDV), ahora la industria se "descentraliza" del País y se podrá realizar trabajos de doblaje para producciones nacionales e internacionales con sede en Hermosillo, Sonora.



La organización fundada por los voiceovers profesionales César Parra Ruiz y su hijo César Parra Vidal acaba de oficializar su unión a la plataforma ZOO Digital, con el fin de brindar una oportunidad a nuevos talentos de la República Mexicana bajo el revolucionario proyecto "Doblaje en la nube".



En rueda de prensa con los dos fundadores de SDV, así como con el actor de doblaje y director de Zoo Digital Productions, Raúl Aldana, se especificó que el doblaje comenzó a realizarse a distancia mediante la "Nube" de Internet, sin necesidad de viajar hasta las casas productoras, pues la voz se graba desde el estudio especializado de SDV en Hermosillo.



"En ZOO Digital lo que hacemos es poner una solución tecnológica a cualquier problema. No invertimos demasiados recursos en cuanto a tener que estar contratando nueva gente o buscando fuera de nuestros propios recursos. El doblaje en la nube es una realidad, es algo que permite la democratización del doblaje porque ahora un actor simplemente, si tiene un buen procesador, una buena conexión a Internet, un ambiente acústico y micrófono, puede permitirle doblar", comentó Raúl Aldana, actor y director de doblaje en rueda de prensa.



"El doblaje siempre estuvo centralizado en Latinoamérica como en Bogotá, México, Caracas, Río de Janeiro y más (…) El doblaje en la nube hace que los actores se registren, que tengan el material a doblar, se conectan como una videollamada con su director quien los dirige en tiempo real y no hay que desplazarse a un estudio en particular. Esto permite que compañías como SDV se registren con nosotros y empezamos a grabar a distancia (...) Esto lleva a los actores a otro nivel, ya es accesible, ya puede ser parte de una industria que estaba cerrada para todo. Ahora depende de los actores estar bien preparados", enfatizó.



SDV actualmente prepara a jóvenes en la rama de la actuación, locución comercial y doblaje de voz a través de talleres de distintos niveles.