Una cobija que los tape de pies a cabeza, es lo que piden

HERMOSILLO.- En un cuarto de láminas, por cuyos agujeros se cuela el aire helado, así pasan la noche don Ramón Durazo Alonso, de 83 años de edad, y doña María Teresa González, de 78 años, en la invasión Tres Reynas.

Ella se apoya en una andadera para poder caminar y afuera, frente al cuarto en el que vive se detiene a descansar sobre unos botes que tiene por sillas y una rueda de madera que utiliza como mesa.

“Unas sillas también quisiera porque en estas me ando cayendo, no tienen donde recargarse y si se puede una mesa, de plástico no le hace nomás para tener sillas porque aquí no tiene recargadera”, comentó.

Ramón y María Teresa no son pareja, son simplemente amigos que se apoyan.

“Tengo una cobija, pero no me cubre toda, yo quisiera una que me tape desde los pies a la cabeza, una buena, porque de las otras ya tengo y me tapo los pies o me tapo la cara no me alcanza”, explicó.

Estas prendas abrigadoras también se las regalaron a don Ramón y él le regaló una a su amiga.

Ya nomás con las cobijas que nos traigan para taparnos, unas buenas cobijas, largas y grandes”, comentó el abuelito.

Ellos tienen su casa en la calle Rey Saba, manzana 12 en la invasión que está al Sur de Hermosillo, si usted desea regalarles un cobertor, nuevo o usado pero en buenas condiciones, puede hacerlo llegar debidamente etiquetado a las instalaciones de esta Casa Editorial, ubicadas en Sufragio Efectivo y calle Mina número 71, en la colonia Centro.