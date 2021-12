Cuatro Carriles estará terminada para segundo semestre de 2022, van por tercera licitación

El retraso de la conclusión de la carretera federal número 15 o “Cuatro Carriles” se debe a la rescisión administrativa de licitaciones por el incumplimiento de contratos de las empresas constructoras a cargo de la obra y se realizará una tercera licitación, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

¡Tome precauciones! Habrá cambios repentinos de temperatura para esta semana en Sonora

El Servicio Meteorológico Nacional prevé en este día, cielo medio nublado, sin lluvia en la región, con temperaturas matutinas frías con heladas al amanecer en zonas altas del Estado. Sin embargo, ambiente cálido a caluroso por la tarde, y viento del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 60 km/h.

Cobertón Navideño: Para aguantar el frío, se amontonan bajo viejas cobijas

A pesar de las bajas temperaturas que se presentan durante el invierno, Norma García Mercado prefiere “aguantarse” el frío con su familia que hacer alguna lumbrada que ponga en peligro su casa en la colonia 4 de Marzo. "No me gusta hacer lumbradas, me da mucho miedo porque siempre se queman acá cerca casas. la verdad prefiero aguantarnos el frío a tener que encender fuego acá cerca de la casa”, indicó.