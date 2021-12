Cobertón Navideño: Para aguantar el frío, se amontonan bajo viejas cobijas

HERMOSILLO, Sonora.- A pesar de las bajas temperaturas que se presentan durante el invierno, Norma García Mercado prefiere “aguantarse” el frío con su familia que hacer alguna lumbrada que ponga en peligro su casa en la colonia 4 de Marzo.

No me gusta hacer lumbradas, me da mucho miedo porque siempre se queman acá cerca casas. la verdad prefiero aguantarnos el frío a tener que encender fuego acá cerca de la casa”, indicó.