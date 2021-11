Plan de Justicia Para Cananea: De qué trata el convenio entre Grupo México y el Gobierno de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador Alfonso Durazo y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado presentó este jueves 11 de noviembre el Plan de Justicia para Cananea conformado por cinco ejes, los cuales son: trabajo digno, atención médica y medicamentos gratuitos, bienestar, salud ambiental y acceso al agua y mejoramiento urbano.

Captura FJGE a posibles responsables del asesinato Luis Urbano, activista yaqui

Capturados y presentados ante el juez quedaron los dos problables responsables de privar de la vida por fuera de un cajero automático bancario el pasado 08 de junio al activista yaqui defensor del agua Luis Urbano Domínguez Mendoza, quien fue un integrante de la etnia yaqui que participó activamente en la defensa del territorio y recursos naturales, especialmente el agua, de la Nación Yaqui, al lado de Tomás Rojo Valencia, quien fue también fue asesinado este año.

Enferman de Covid una decena de empleados del Registro Civil

Molestia causó entre ciudadanos el que no se les respetaran los horarios de cita para atención de trámites, en el Registro Civil, pues en las oficinas no contaban con personal suficiente. En el lugar, el personal les dijo que no podrían atenderlos a tiempo, ni a todos, debido a que no contaban con personal suficiente, ya que muchos estaban enfermos.