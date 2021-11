Hermosillo: Enferman de Covid una decena de empleados del Registro Civil; inconforma lentitud del servicio

HERMOSILLO, Sonora.- Molestia causó entre ciudadanos el que no se les respetaran los horarios de cita para atención de trámites, en el Registro Civil, pues en las oficinas no contaban con personal suficiente.

En el lugar, explicaron los quejosos, el personal les dijo que no podrían atenderlos a tiempo, ni a todos, debido a que no contaban con personal suficiente, ya que muchos estaban enfermos.

Sin aclarar el tipo de enfermedad, aseguraron quejosos, les pedían esperar su turno de atención a quienes requerían un servicio urgente, o bien reagendar su cita por medio del portal en línea.

Algunos asistentes empezaron a gritar y exigir ser atendidos.

UN ERROR Y ESTÁ SIN SEGURO

“Estoy muy molesta porque desde julio ando batallando por una cita y me la pusieron hoy a las 11:30”, relató Sonia Saavedra.

“Vine desde Nogales, porque ellos mismos me pusieron mal mi apellido, y ahora tengo que pagar por eso, y para colmo resulta que no tienen gente, dicen que se enfermaron, y que no saben si podrán atenderme”, indicó.

Mi temor es que no me atiendan”, expresó, “porque vengo de fuera, de Nogales a realizar un trámite por un error que ellos cometieron”.

“Me quitaron una letra de mi apellido y por errores de ellos no me dan mi expediente de vacunación, no me puede meter al seguro mi esposo y son cosa de ellos”, dijo molesta.

En su acta de nacimiento original su nombre se había escrito con doble A, pero a partir de la pandemia el sistema se modificó, y su acta empezó a aparecer con una sola.

Para solucionarlo viajó en camión para revisar el tema, pero su sorpresa fue que la atención estaba muy lenta, e incluso podrían cancelar su cita.

CONFIRMAN 10 CASOS COVID

La directora del Registro Civil, Marián Martínez, confirmó que en ese momento se encontraban con déficit de personal, debido a un brote de Covid-19.

A pesar de esto, aseguró que ninguna persona citada se quedaría sin su atención correspondiente, pero esto podría tardar un poco más de lo normal, por la falta de 10 trabajadores.

Efectivamente tenemos 10 casos confirmados de Covid en compañeros de aquí del Registro Civil, más un caso de sospecha, lo cual nos ha atrasado en la atención de las citas que teníamos, porque las áreas están incompletas”, dijo.

“Entiendo la preocupación de todas las personas”, agregó, “pero yo personalmente he estado al pendiente de que todos tomen la sana distancia y entiendan lo delicado del asunto”.

“Todas las personas que tienen cita van a tener la atención el día que les toca, nadie se va a quedar sin su espacio”, afirmó.

Y SI HUBIERA MÁS CASOS...

Si se presentaran más casos ya se determinaría si habrá una suspensión temporal del servicio o no, expuso.

Mientras tanto invitó a todos a seguirse cuidando, respetar la distancia de una persona a otra, y evitar acudir a las oficinas del Registro Civil sin una cita previa, para seguridad de ellos y de los trabajadores.