Cancelar Acueducto Independencia sería problemático, opina López Obrador

El cancelar el Acueducto Independencia que abastece de agua a Hermosillo, resultaría problemático, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador consideró que ya existe una inversión importante en el Acueducto y que es “además el agua para Hermosillo”.

Acusan gobiernos entrantes no tener “ni para sueldos"; Sonora entre ellos

Tras asumir sus cargos, los nuevos gobernadores de Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Campeche, Nayarit y San Luis Potosí alertaron sobre el “desastre financiero” que recibieron en sus estados y que los tiene sin dinero para pagar nóminas, pensiones y proveedores.

Hermosillo: Piden ambientalistas parar obras en cerro Johnson

Ambientalistas aseguraron que quienes realizan desmontes en el Cerro Johnson no cuentan con el dictamen de congruencia necesario para hacerlo, pero hasta el momento no se han detenido las obras. Sergio Müller manifestó que a pesar de contar con permiso de construcción de parte del Ayuntamiento, en éste no se incluye el dictamen que indica si es congruente con el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que las obras deberían detenerse hasta que se verificara este proceso.