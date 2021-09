Hermosillo: Piden ambientalistas parar obras en cerro Johnson

HERMOSILLO, Sonora.- Ambientalistas aseguraron que quienes realizan desmontes en el Cerro Johnson no cuentan con el dictamen de congruencia necesario para hacerlo, pero hasta el momento no se han detenido las obras.

Mientras, Astarté Corro Ruiz, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), señaló que la empresa que realiza los trabajos de construcción cuenta con los permisos necesarios para seguir con la obra.

Sergio Müller manifestó que a pesar de contar con permiso de construcción de parte del Ayuntamiento, en éste no se incluye el dictamen que indica si es congruente con el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que las obras deberían detenerse hasta que se verificara este proceso.

El integrante del Colectivo Caminantes del Desierto destacó que al no contar con este dictamen los trabajos que se están realizando actualmente no deberían permitirse, por lo que hicieron un llamado a la autoridad a actuar.

Las máquinas se encuentran trabajando, pero no deberían de estar, porque el permiso con el que cuentan no tiene el dictamen de congruencia que dice que es congruente o no con el Plan de Desarrollo Urbano, pero al no contar con él no se debería haber dado el permiso”, dijo.