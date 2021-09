Alfonso Durazo puede rendir protesta virtual o presencial, asegura experto

No existe impedimento legal para que el gobernador electo Alfonso Durazo Montaño, rinda protesta de forma virtual, en caso de que debido a su salud no pueda asistir de forma presencial al acto protocolario del 13 de septiembre, explicó Darbé López Mendívil, vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados. Cabe recordar, que Durazo Montaño anunció el jueves pasado que resultó positivo al Covid-19.

El abogado detalló que el acto para que rinda protesta ante el Congreso local, se puede dar si existe un pleno reunido y puede celebrarse el acto protocolario a distancia, pues “estar presente” no es en sentido literal.

Mario Delgado: Reunión del PAN y VOX es una traición a la patria

Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, aseguró que el acercamiento reciente del Partido Acción Nacional (PAN) con el partido de la ultraderecha española, VOX, representa "una ofensa y una traición a la patria". El dirigente aseguró que la reunión entre ambos partidos "evidencia el verdadero rostro de los panistas así como su inclinación por el autoritarismo".

El líder morenista exhortó a las y los senadores panistas que participaron en el evento con VOX a que ofrezcan una disculpa pública al pueblo mexicano, ya que consideró que el encuentro representa un “insulto a la historia del País y a la inteligencia de las y los mexicanos”.

Desintegra Guardia Nacional cuarta caravana migrante que arrancó en Tapachula

La Guardia Nacional deshizo la cuarta caravana migrante que arrancó la mañana del sábado desde el municipio de Tapachula, en la frontera con Guatemala, y que tenía como destino el norte del país. Aunque un poco más organizada que las tres previas, la cuarta caravana duró menos de 24 horas y fue disgregada en el municipio de Huixtla luego de durante la jornada del sábado había recorrido poco más de 40 kilómetros.