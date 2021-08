Universidad de Sonora suspende programa de movilidad estudiantil ante Covid

A causa del aumento de casos de Covid-19 en México, y el mundo, la Universidad de Sonora suspendió el programa de movilidad estudiantil de manera temporal, para proteger a los alumnos de la institución y sus familias, informó Marisol Delgado Torres, subdirectora del área de Movilidad e Internacionalización. “Por las condiciones de la pandemia hay mucha incertidumbre en las instituciones, no solamente en México, si no en todo el mundo, y no hay muchas oportunidades para poder mover presencialmente a nuestros estudiantes", explicó la académica.

