Universidad de Sonora suspende programa de movilidad estudiantil ante Covid

HERMOSILLO, Sonora.- A causa del aumento de casos de Covid-19 en México, y el mundo, la Universidad de Sonora suspendió el programa de movilidad estudiantil de manera temporal, para proteger a los alumnos de la institución y sus familias, informó Marisol Delgado Torres, subdirectora del área de Movilidad e Internacionalización.

“Por las condiciones de la pandemia hay mucha incertidumbre en las instituciones, no solamente en México, si no en todo el mundo, y no hay muchas oportunidades para poder mover presencialmente a nuestros estudiantes", explicó la académica.

Aún no se establecen protocolos para que ingresen nuestros estudiantes a otras universidades; además, desde que inició la pandemia no ha habido recursos para este concepto”, agregó.

Algunos programas de Unison continuarán

Los únicos programas que continuarán de manera presencial durante este próximo ciclo, son el de Mexfitec, la Universidad de Nuevo México, y el convenio de movilidad con Alemania, ya que su desarrollo depende de instancias externas a la Unison, y son estas quienes deciden la modalidad en que se impartirán los programas educativos.

"Estos tres programas específicos no son manejados directamente por la Universidad, sino que su desarrollo depende de instancias externas a la institución que sí están funcionando presencialmente", expuso.

"El Mexfitec se realiza entre México y Francia, y está indicado sólo para estudiantes de ingenierías; otro es el que se realiza con Alemania, convocatoria que recién se lanzó, y el que se lleva a cabo con la Universidad de Nuevo México, cuyos participantes acaban de partir", detalló.

Seguirá movilidad estudiantil virtualmente

Aclaró que institucionalmente se continuará ofreciendo la movilidad estudiantil, pero en la modalidad virtual, debido a la importancia del intercambio de experiencias multiculturales y de aprendizaje en otras instituciones, ciudades y países.

La convocatoria para el programa de movilidad presencial se lanzará nuevamente hasta que existan las condiciones propicias, y según lo establezcan las autoridades sanitarias, concluyó.