Covid en Sonora: Llegan 260 mil 300 dosis para 19 municipios

Sonora recibió 260 mil 300 dosis más de vacunas contra el Covid-19, de diferentes marcas farmacéuticas, para continuar con la jornada de inmunización de 19 municipios en el Estado. Los municipios donde habrá jornada son Hermosillo, Carbó, La Colorada, Suaqui Grande, Ónavas, San Javier, Nacozari de García, Ímuris, Cucurpe, Arizpe, Bacoachi, Fronteras, Cajeme, Huatabampo, Cumpas, Moctezuma, Magdalena, Guaymas y Navojoa.

EU no abrió la frontera con México por expansión de variante delta

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó este miércoles que Estados Unidos ha decidido no reabrir por ahora la frontera con México a raíz de la expansión de la variante delta del nuevo coronavirus en ambos lados de la frontera.

A pesar de la aceleración de la vacunación en los municipios fronterizos de México con EU, el propósito de reabrir la frontera en común para actividades no esenciales no se logró, EU volvió a prorrogar un mes más el cierre de frontera, que permanece en ese estado desde marzo del 2021}

Disminuye sequía en el País; 23 presas están al 100%

Según las autoridades del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH), pertenecientes a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), gracias a las lluvias registradas en la última semana la sequía en el País disminuyó, así como los almacenamientos de las principales presas mejoró. Al respecto, la Subdirección General Técnica de la Conagua reportó que, de las 210 principales presas del País, 23 están al 100%, con mil 196.09 millones de metros cúbicos; 41 se encuentran entre 75% y 100%, con 14 mil 476.25; 48, entre 50% y 75%, con 28 mil 411.91, y otras 23 tienen menos de 50%, con 10 mil 143.20.