Proyectan reubicar caseta de cobro de Hermosillo: Alfonso Durazo

La entrega de las casetas a Capufe después de estar tomadas desde hace cuatro años, es una expresión de solidaridad con el próximo Gobierno del Estado de parte de la organización Movimiento por el Libre Tránsito, expresó Alfonso Durazo Montaño.

Es un gesto político que valoro porque lo hace como expresión de solidaridad con el próximo Gobierno del Estado de Sonora.

Reapertura fronteriza no será en corto plazo: Ebrard

La frontera, cerrada parcialmente a las actividades no esenciales desde el 20 de marzo de 2020 por la pandemia de Covid-19, ha sido tema bilateral desde hace meses, sin lograrse un acuerdo para la reapertura.

El secretario de Relaciones Exteriores explicó que la decisión no se debe solamente a los casos de la variante Delta, sino a otros factores. El canciller precisó que en algún momento deberá normalizarse la situación de la frontera Norte, pero no en este momento.

Estados Unidos donará 3.5 millones de vacunas Moderna contra Covid-19 a México

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, confirmó que Estados Unidos donará a México 3.5 millones de vacunas Moderna contra contra Covid-19, aunque no indicó la fecha de recepción. Cabe recordar, que Cofepris dio el visto bueno a este biológico cuyo uso de emergencia está autorizado en 50 países.