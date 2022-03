Tradiciones: José Francisco tiene dos décadas de hacer máscaras de fariseos

Desde pequeño, José Francisco Valenzuela se involucró en las ceremonias que cada año se realizan por la Cuaresma en las ramadas yaquis en Hermosillo, pero hubo una actividad que captó su atención: La elaboración de máscaras.

Pasaron 20 años desde que hizo su primera máscara, cuando sólo tenía 17 años de edad y puede ver su evolución, cómo perfeccionó la técnica y las hace más rápido.

"Hago desde el 2001, en el 2000 salí de fariseo y al año siguiente empecé a hacer pero eran las de nosotros, ya hice muchas por allá en el 2002 cuando hacíamos diez o quince y después muchas más”, cuenta.

En un pequeño cuarto en su casa en la colonia El Ranchito hay jóvenes que le ayudan y que poco a poco aprenden la forma tradicional de la elaboración de esta importante pieza de la vestimenta de los fariseos.

El tallado de las máscaras en sí, tardo un día, si es completa, si no, es menos”, explica, “ya armarla toda me toma más tiempo, porque todo es un proceso, pero me lleva casi dos días, un poquito más hacerla completa con todo lo que debe de llevar”.