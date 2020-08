Trabajadores de la planta Holcim votarán por titularidad de contrato colectivo

HERMOSILLO, Sonora.- Alrededor de 80 trabajadores de la planta Holcim votarán hoy la titularidad del contrato colectivo de trabajo para ver si continúan con el Sindicato perteneciente a la CTM o se van al del Sindicato Minero.

El contrato colectivo consiste de esta empresa desde hace 11 años pertenece al Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, perteneciente a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Pero hace un año el Sindicato Minero, perteneciente a la Confederación Internacional de Trabajadores, liderada por el senador Napoleón Gómez Urrutia comenzó la disputa por obtener ese contrato colectivo.

Luis Alberto Ortiz es un trabajador que aseguró haber sido despedido por querer pertenecer al Sindicato Minero, además señaló que existen irregularidades en el contrato actual.

Con el contrato actual no se tiene las mejores condiciones, no hay utilidades, no se sube el sueldo. Este proceso está en la mira de organismos internacionales y esperamos hoy se resuelva", dijo.