"Todos estamos hartos de las fugas de aguas negras": Vecinos del centro de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos que viven sobre las calles General Álvaro Obregón y Sufragio Efectivo, en la colonia Centro, amenazaron con cerrar el tránsito del bulevar Luis Encinas y avenida Universidad si no resuelven la fuga de aguas negras que se encuentra frente a sus viviendas.

“Nosotros hemos llamado muchas veces, casi a diario, porque apesta mucho, pero dicen que no tienen maquinaría. Si llegamos hasta mayo, y empiezan las fiestas del Pitic, se va a hacer un ‘cochinero’, porque por aquí es un pasadero”, expresó molesto Mario Daniel Cota, quien vive justo enfrente de la fuga de aguas residuales.

Los olores fétidos y la abertura de la vialidad han hecho que muchas de las personas que viven en ese sector, la mayoría adultos mayores, no puedan realizar sus actividades diarias, como sentarse a conversar frente a su casa, o salir a caminar, ya que no soportan el olor, ni el embotellamiento del tráfico.

Incluso señalan que ese lugar ya se ha vuelto peligroso, pues debido a que la calle está prácticamente abierta, ha habido muchos accidentes.

“Ya tiene más de medio año así la calle, y el tránsito es muy complicado, porque los carros que vienen de la Sufragio no pueden pasar con facilidad, entonces en horas de mucho tráfico, los que vienen por el Hidalgo no dejan de pasar, se hace un cuello de botella, y los del otro lado de la cuchilla se desesperan y se avientan.

A mí me ha tocado ver ya algunos choques, incluso a mí en dos ocasiones me han estado a punto de pegar, si no es porque me hago para un lado, entonces sí, está peligroso verdaderamente, porque nadie quiere embarrarse de aguas negras”, destacó Víctor Castillo, quien tiene una maderería en el sector.