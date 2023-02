Hermosillo: Resienten ciudadanos cobro excesivo de agua

HERMOSILLO, Sonora.-Un incremento sostenido en la tarifa de consumo de agua han percibido ciudadanos de Hermosillo, quienes consideran que el precio por el servicio es excesivo.

El presidente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna, mencionó que en las últimas semanas el disgusto entre usuarios con Agua de Hermosillo (Aguah) ha incrementado debido a cobros inconsistentes con la cantidad de agua que se gasta.

Olga Romero García, residente de la colonia López Portillo y miembro de la Unión, señaló que si no fuera por esta instancia, pagaría aún más por el servicio de agua.

Está ‘café’ porque nos están cobrando más… a mí se me quebró el medidor y ahorita me están cobrando 500 pesos supuestamente, pero como estoy en la Unión de Usuarios me cobran 250”, compartió.