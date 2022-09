Tienen tres semanas sin clases por falta de aires

HERMOSILLO, Sonora.- Más de 800 alumnos de la Secundaria Técnica Número 6, “Ingeniero Manuel Ortiz Paredes”, no han tenido clases desde hace tres semanas y un grupo de padres de familia se manifestaron al exterior del plantel y bloquearon el paso vehicular del bulevar Luis Para exigir respuesta inmediata por parte de autoridades escolares y de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), desde las 08:20 horas de ayer, padres de familia exigieron el derecho que tienen sus hijos a estudiar en un ambiente adecuado a las necesidades climatológicas.

Esto fue porque la escuela tiene problemas con el cableado eléctrico y los aparatos de aire acondicionado no sirven.

Esto de los aires no es de ahorita, no es de hace dos meses, esto era desde antes de que se acabara el ciclo escolar. Mi hijo estuvo allá atrás, en una pajarera, un calor del demonio, que no sé cómo la maestra logró meterlos ahí. Mis respetos para los que terminaron el año pasado.

Mi hijo llegaba vomitando del dolor de cabeza y el calor que padecía aquí. Qué bueno que no hay clases, felicito a los maestros que no dan clases por Internet, no sirven, no hay nada como tener un hábito de venir a la Institución, levantarte, bañarte, venir con ganas y estudiar”, expresó María Inés Velasco Cruz.