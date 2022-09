Tiene parque limpio y libre de delincuencia

HERMOSILLO, Sonora.-Desde hace más de 30 años, Julio Vidal, residente del fraccionamiento Villas del Pitic, realiza labores de mantenimiento y cuidado del parque de su colonia, pues le interesa que el entorno donde habita esté limpio y libre de delincuencia.

Se trata del espacio público ubicado en las calles Retorno del Seri, entre Ópata y Pima, en la colonia que colinda con la Revolución I y Casa Blanca, al Oriente de la ciudad.

Julio, quien reside en la colonia desde hace 34 años, platicó que desde el primer momento en que llegó a la zona, se interesó en que el parque estuviera limpio y luciera bien, a pesar de que no es muy grande.

Te puede interesar: Hermosillo: Cuidan parque y camellones en Los Encinos

Resaltó que durante los primeros años, los vecinos se organizaron y formaron un comité, para ver las necesidades del fraccionamiento y ponerles solución, pero como en la mayoría de los grupos, hubo discrepancias y prefirió mantener distancia.

“En los primeros años el Ayuntamiento sí nos apoyaba”, expuso, “pero ya no vienen a darle mantenimiento ni nada y yo tengo que hacerlo solo”.

“Supuestamente iban a venir cada tres meses y ya van seis meses que pasan, y no han venido”, expresó.

NO A TODOS LES AGRADA

El vecino y padre de familia destacó que no a todos los habitantes de la colonia les pudiera parecer que se encargue del lugar, pues aseguran que se adueña del parque, pero explicó que no es así y considera que a las personas no les gusta cuidar su entorno.

“La gente se molesta porque le digo que el parque es para que los niños jueguen, los perritos y demás, pero no para que destruyan o hagan sus necesidades”, añadió.

Que vengan con una bolsita para que recojan el excremento, porque yo soy el que limpio y que no dejen que sus hijos desentierren las matas”, enfatizó.

Te puede interesar: Hermosillo: Vecinos de El Choyal tienen parque al 100

Por el espacio reducido, el lugar cuenta con un sistema de riego por goteo y poca cantidad de vegetación, entre ellos, árboles de olivo negro, naranja agria, palmas y sábila, especies que Julio considera como si fueran sus hijos, ya que los cuida, los protege y los alimenta.

Destacó que unas cinco familias cooperan con bolsas de plástico para la basura, las cuales coloca en cada uno de los contenedores que hay en el sitio y retira cada vez que pasa el camión recolector, pero él es el que se encarga de que todo se mantenga en orden.