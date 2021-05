Tiene Hermosillo 15 mil viviendas abandonadas

En Hermosillo existen cerca de 15 mil viviendas abandonadas por parte de usuarios de Infonavit, quienes han abandonado sus hogares por diversas razones, la principal es la inseguridad, aseguró María Antonieta Laso López.

La titular de Promotora Inmobiliaria de Hermosillo señaló que este problema se presenta en toda la ciudad, sin embargo se acentúa en cuatro colonias de la capital sonorense.

Sabemos que hay muchas más casas abandonadas pero no son de Infonavit, son de las constructoras privadas. Pero es en Pueblitos, Tierra Nueva, Villa Verde y Paseo del Pedregal”, detalló.

¿Y QUÉ PASÓ?

Aunque son muchos factores los que han ocasionado esta situación, Laso López aseguró que en muchos de los casos fue la inseguridad del sector lo que obligó a los dueños de las viviendas a buscar un lugar más tranquilo para vivir.

“Muchas personas no pudieron pagarlas o no les gustó la ubicación, pero también fue porque se les robó en sus domicilios o no era segura la colonia, esa última es la principal”, dijo.

También lo que pasó es que buscaban una cercanía de su trabajo a su casa y que hubiera acceso a transporte público.

Promotora Inmobiliaria busca que estas viviendas en abandono puedan ser adquiridas por el Ayuntamiento de Hermosillo y darlas con facilidades a los hermosillenses que están en busca de un hogar.

ORGANIZAN PLAN

“Por el período electoral no podemos dar información pero en los siguientes días podría darse a conocer, de momento nos ha informado Infonavit que pueden vendernos cerca de 800 viviendas”, detalló.

Aún continúa la planeación de dicho programa pero en los siguientes días, agregó, se darán a conocer los métodos de pago, requisitos y detalles de la adquisición.

Laso López manifestó que a diario en Promotora Inmobiliaria se reciben diversas solicitudes, sin embargo de 10 solicitudes que se reciben para facilitar el adquirir una vivienda, siete son para obtener una casa en la zona Norte y tres al Sur.

Puntualizó que quienes busquen adquirir un hogar pueden acudir a la las oficinas, ubicadas en calle Gral. Yáñez 149, entre Luis Donaldo Colosio y Dr. Noriega, en la colonia Centro.