Tiene 10 años sucio el parque en Arboleda

HERMOSILLO, Sonora.- En la calle Flamenco y Arturo Haro Salido, en la colonia Arboleda, hay un parque el cual utilizan como basurero clandestino.



Ana Lourdes Morales Durán explicó que el parque tiene cerca de 10 años en estas condiciones y cuando sus nietos van a jugar, no se pueden subir a los columpios porque a un lado está la basura.



"Sí lo limpian pero ahí en el medio, pero para acá para las orillas ya no, los niños van en las tardes al parque ahí a jugar pero la basura está cerquita; Dios guarde un animal, porque ya han llegado víboras", relató.



La vecina explicó que los niños que acuden al parque son acompañados de sus padres pero no deja de ser un peligro para los infantes.



"Desde que cercaron ahí han estado viniendo a tirar basura ahí, la misma gente de los alrededores, vienen y tiran la basura ahí", manifestó.



Amalia Orduño, otra vecina, detalló que ya han reportado el basurero clandestino ubicado cruzando la colonia Nuevo Hermosillo.



"Que se pusieran a limpiaran porque hay muchos niños que se ponen a jugar ahí y mucha gente que va a la escuela y todo y en las noches también corren peligro, está muy oscuro", manifestó.



Aclaró que hay una lámpara que alumbra en medio del parque pero atrás del columpio justo donde empieza la basura está oscuro y es donde se esconden los delincuentes.