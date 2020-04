Tiene 10 años de lucha contra el cáncer; ahora requiere apoyo

HERMOSILLO, Sonora.- Por más de 10 años María Teresa Rodríguez Mendoza, de 57 años de edad, ha tenido que luchar contra el cáncer en sus distintos tipos y etapas, y con la ayuda de su esposo y su hijo habían podido salir adelante, pero la contingencia por el coronavirus de las últimas semanas lo ha complicado todo.



María Teresa es residente de la colonia Puerta del Rey y vive con su esposo Isidro Hernández Irigoyen, de 62 años, en avenida Persia Poniente, número 50, entre Glaciares y Montañas.



Don Isidro se dedica a vender verduras en los cruceros, según platicó su hijo José Carlos, pero hace poco más de una semana fue atropellado por un automóvil y quedó imposibilitado para trabajar, ya que tiene dolencias, además de que debe cuidar de su esposa porque se encuentra un poco delicada.



“Mi mamá empezó hace más de 10 años con cáncer en el pecho, pero se fue poco a poco en su cuerpo y ahorita tiene cáncer de huesos, pero gracias a Dios ahí anda, aunque le dio una embolia, también.



“Entonces mi papá trabaja vendiendo frutas en los bulevares, a lo mejor lo han visto, vendiendo chiltepines, también, en el mercadito número dos, pero lo atropellaron y lo aventaron 3 metros de distancia y ya tiene 62 años, se vio muy malo y dejó de trabajar”, dijo.



Aunque seguido siente dolores en el cuerpo, agregó, don Isidro se hace el fuerte frente a su esposa para no preocuparla.



“Yo les ayudaba a mis papás con mil pesos a la semana porque puse un negocio de bebidas para las fiestas, pero con esto que está pasando me cancelaron todo, no hay fiestas, bodas ni quinceañeras, entonces me es difícil darles ahora”, expresó José Carlos. Se solicita ayuda de la comunidad para poder contribuir.

¿Puedes apoyar?

Si desea apoyar a la familia Hernández Rodríguez, puede comunicarse directamente con ellos al teléfono 6622013596 ó en el domicilio antes mencionado.