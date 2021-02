Tianguis y ventas de garaje una opción para salir adelante

HERMOSILLO, Sonora.- Una entrada económica estable o un ingreso extra que ha ayudado a hermosillenses a

salir adelante con las deudas durante la pandemia han sido las ventas de banqueta, venta de garaje o llevar sus

productos en los tianguis de las colonias de la ciudad.

Debido a la situación económica por el Covid-19, Rosalía Franco se vio obligada a cerrar su tienda ubicada en

la colonia San Luis, pero eso no la detuvo, así que con la ayuda de familiares y amigos instaló por fuera de su hogar una venta de banqueta.

“Tuve que cerrar mi tiendita, pero necesitaba dinero porque todo está muy caro, me regalaron ropa, zapatos y

juguetes y empecé a ofrecerla, como yo no me puedo mover mucho por un accidente, aquí puedo ofrecer esto, se me facilita”, expresó Rosalía Franco.

Con la alza de contagios Alejandro Carballo decidió renunciar a su empleo, ya que no contaba con seguridad social y tenía largas jornadas de trabajo; él vio en la venta de ropa de segunda y antojitos una buena oportunidad. Él se ubica por el bulevar San Miguel y Santa Inés, en Villa Verde.

“La gente está buscando economizar, la verdad que la ropa de segunda se vende bien porque ahorita no pueden estar comprando cosas caras, aquí me llevan mucho el pantalón de trabajo”, manifestó Alejandro Carballo.

PARA EL DÍA A DÍA



Cuando inició la pandemia hubo recortes en algunos centros de trabajo y ante la falta de oportunidades la gente buscaba la manera de ganar dinero para pagar los gastos diarios.

Una de esas personas que se quedó sin empleo fue Ana Pérez, quien empezó a poner en venta algunas cosas que ya no necesitaba en el Tianguis de los Olivos para poder costear la comida y la renta.

“Esto también es una forma de reciclar, ayudas al medio ambiente y te ayudas económicamente, ahora es muy

común comprar cosas de segunda mano”, explicó Ana.

Esta forma de ofrecer productos era habitual observarlos durante los fines de semana pero con la pandemia muchos vendedores se ponen casi a diario en varias colonias de Hermosillo.



EN REDES SOCIALES



Tratando de cuidarse del coronavirus la estudiante Karina López optó por ofrecer los artículos a traves de grupos en redes sociales y así lograr obtener ingreso cuando tiene algunos gastos.

“Había cosas en muy buen estado que ya no utilizaba como vestidos de noche y una bicicleta, los puse en Face y a las horas vinieron por ellos, sin salir de casa y de forma rápida obtuve lo que necesitaba”, explicó Karina quien en esta contigencia sanitaria es parte de la cifra de hermosillenses que se han adaptado a esta modalidad de ventas.