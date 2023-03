Suspenden estancia infantil en la colonia Villa Bonita de Hermosillo

El Gobierno de Sonora, a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Protección Civil estatal, cerró temporalmente una estancia infantil, que además funcionaba como kínder, en la colonia Villa Bonita de Hermosillo.

Lo anterior se derivó de un reporte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para sumar seis áreas suspendidas de este tipo en lo que va del año 2023.

Inspección y Vigilancia de Protección Civil Sonora determinó la suspensión luego de confirmar que el Kínder y Estancia Infantil Mis Primeros Pasos, ubicado en Villa Bonita, no contaba con un Programa Interno de Protección Civil (PIPC).

Las instalaciones de esta estancia infantil no contaban con dictamen eléctrico, además tenían cortinas de tela, los extintores no eran los adecuados y no se presentó evidencia de la aplicación del retardante al fuego en los materiales combustibles.

Además de ello, los inspectores se percataron que el lugar no contaba con salida de emergencia.

Cabe señalar que este kínder y estancia infantil cuenta con la oportunidad de poner en regla sus instalaciones, para reiniciar funciones, una vez que demuestren que no ponen en riesgo la integridad de los menores.

Con base en el Programa Inspector Ciudadano, Protección Civil Sonora hizo un llamado a los padres de familia a denunciar cualquier anomalía detectada en las guarderías de sus hijos al número 911 o bien de forma directa a sus oficinas al (662) 236 4400.