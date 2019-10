Sus flores le recuerdan a quienes ya no están

HERMOSILLO.- Como un recuerdo a la memoria de su esposa María Luisa, don Efraín Bracamontes Córdova desde hace más de 50 años siembra cempasúchil y dalia, para la venta y celebración del Día de Muertos.

Con fines de comercializar su producto, don Efraín, de 77 años de edad, comienza a preparar la tierra en primavera, para en el verano plantar la semilla, como lo hacía su esposa María Luisa, quien falleció hace trece años y desea conservar su legado.

"Empezamos yo y mi señora; yo con la verdura, cebolla, cilantro y todo eso, y ella empezó con un cuadrito chiquito. ‘Tú te encargas de la flor y yo me encargo de la cebollas’, le dije. Y así empezamos", dijo.

Desde entonces no ha pasado una temporada sin sembrar cempasúchil y las dalias, ya que es la que más se vende y la que más que han pedido durante décadas.

Efraín es originario de San Pedro El Saucito, donde tiene su parcela de 4 hectáreas a la orilla de la carretera, entre San Pedro pueblo y El Tronconal.

Aunque la cantidad de flores plantadas en los últimos años no se compara con años anteriores, desde lejos se puede observar la "alfombra" amarilla con naranja que forma el cempasúchil, por un lado, y las distintas tonalidades de rosa y violeta, que dejan las dalias.

LOS QUE YA NO ESTÁN

"Yo me he sentido muy solo, porque pues tuve esas pérdidas. Tengo una hija que es licenciada, pero no vive conmigo y ni modo, uno tiene que vivir con esas cosas.

"Ella me ayudaba mucho y los hijos también, pero Dios es el que manda", externó.

Cada temporada recibe a sus clientes de pueblos cercanos como Ures, Rayón, Zamora, Molino de Camou, Pesqueira, entre otros, pero afortunadamente esta vez un proveedor del Sur del País le compró el cuarto de hectárea que sembró este año.

Además de la flor, don Efraín siembra cebolla, betabel, zanahoria y algunas otras legumbres, las cuales cosecha durante todo el año y las vende a los comercios y rancherías de los alrededores.