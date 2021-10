Su familia ahorró diez años para la fiesta ¡pero fue estafada por la organizadora!

HERMOSILLO.-A pesar que fue una de las decenas de personas que resultó afectada por una organizadora de eventos en Hermosillo, Isabel de 14 años festejará sus 15 años, gracias al apoyo de familiares y amigos.

Efraín Santillanez, padre de la joven, explicó que Isabel es una chica Down y desde que nació se ha ganado el corazón de quien se cruza en su camino.

A corta edad recibió terapias en el CRIT Hermosillo y se hizo muy popular al ser la imagen en diversos spots de televisión al promover la rehabilitación en el Delfinario, hospitales y al crecer un poco más se unió al equipo de natación de Codeson.

Festejar los 15 años de la joven se convirtió en el deseo más grande de sus padres, una meta que se propusieron desde hace 10 años. Fuegos artificiales, comida, un elegante salón decorado y un vestido rojo para la niña de la casa era el anhelo.

Contratamos el paquete platinum nosotros, el que trae banda, local, todo, lo fuerte de ella, que era el paquete más alto que ella manejaba supuestamente y aparte nosotros fuimos agregando más, invitados, más pirotecnia, cabina de foto, expuso.

"Festejar los 15 era su deseo más grande"

Le fuimos agregando todito lo que miramos en los eventos, pues es mi hija, la única niña y ella es Down y emocionada y todo el rollo, pues osea tiramos la casa por la ventana.

Con el esfuerzo de una década de planeación, Efraín Santillanez pudo liquidar en 2019 el evento a Laura, hoy prófuga de la justicia; hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ha recibido 20 denuncias en su contra.

Ahora nomás vamos a cenar en la casa, algo con la familia, ya el otro día volver hacer otro gasto para el maquillaje de la niña y que la pastelada sea realmente la fiesta, ella no sabe, no mide la magnitud del problema, no hemos dicho nada delante de ella, comentó.

La quinceañera estaba programada para el viernes 5 de noviembre, pero se recorrió para el sábado 6 de noviembre porque el grupo musical y el local que se usaría en la pastelada, que ellos habían apartado por su cuenta, ahora serán el evento principal, explicó.

Yo no quería que me ayudara la familia, yo quería que mejor disfrutaran ellos, y ahorita la familia en frie..., las amistades y la familia se pusieron a planear, externó.

Los allegados a Isabel al enterarse del caso, de inmediato se comunicaron para ponerse a la orden y cooperar en una semana lo que se había planeado en 10 años.

Aunque sabe que no será la misma, Efraín espera disfrutar del evento y que la señora organizadora aparezca y rinda cuentas debido a que ocasionó un fuerte daño moral y económico.