Son camiones un sauna sobre ruedas

HERMOSILLO, Sonora.- Los usuarios del transporte urbano se las ingenian para soportar las altas temperaturas al interior de la unidades, al usar cualquier objeto de sombrilla o bien convertirlos en abanicos de mano, ya que no todas las líneas encienden el aire acondicionado.



"Hay camiones que no están polarizados y la mera verdad que uno se tapa la cara con lo que pueda, con lo que tenga en la mano, y hay unos que no tienen aire y nos venimos asando todos", dijo José Enríquez.



En su caso comentó que se tapa el rostro de los fuertes de rayos del Sol con una mochila y hay quienes optan por cubrirse con la mano o un cartón que lo adaptan a manera de sombrilla.



Dijo que al subirse a un camión sin aire ya sabe que se bajará con la ropa empapada de sudor.