Solicitan apoyo para Dilan, menor con cáncer en sus riñones

HERMOSILLO,, Sonora.- "Uno nunca se imagina que estas cosas pasen. Dilan esta muy chiquito para tener estas cosas y yo nomas quiero que se cure, que salga adelante, porque me pone muy triste ver a mi nieto y mi hija sufrir tanto", comentó con voz entrecortada Maribel Romero, abuela de Dilan, un niño de 2 años, a quien se le diagnosticó cáncer en sus riñones.

Maribel, su hija Francisca y Dilan son originarios de Buaysiacobe, Sonora, viven del campo y nunca se habían visto en la necesidad de visitar la capital del Estado.

Fue hace poco más de un mes que todo cambió para la familia, ya que fuertes dolores en el vientre del niño y un hinchazón constante en esa zona hizo que la madre y la abuela del menor se sintieran preocupadas y lo llevarán a Huatambampo a ver un médico.

"Lo llevamos a Huatabampo porque el niño ya tenía días con dolor y dolor en la pancita, y con nada se le calmaba. Luego se le empezó a hinchar, se le inflaba bien feo, entonces mejor decidimos llevarlo".

Ahí nos dijeron que no podían verlo bien porque no tenían el equipo necesario y nos trasladaron a Obregón, cuando fuimos para añllá otra vez nos dijeron que no podían darnos un diagnóstico y fue como nos vinimos hasta Hermosillo", relató.

No obstante jamás se imaginaron que el resultado sería tan desalentador. Dilan tiene una serie de tumores malignos pegados a sus riñones, los cuales no pueden ser extirpados, según contó Maribel, por el tamaño de estos y la corta edad del pequeño, entonces requerirá de tratamiento por quimioterapias.

El menor actualmente se encuentra internado en el área de oncología del Hospital Infantil de Estado, ahí desde el pasado 14 de junio pasa los días y las noches acompañado de su madre y abuela, quienes ven contentas como el ánimo del pequeño no decae con nada.

"A pesar de que si ha estado grave el es un niño muy alegre. Come mucha manzana, fideos, arroz, son las cosas que más le gustan. También le encanta ver al Gallo Bartolito en el celular y hasta canta las canciones", contó la abuela.

"Yo espero que pronto se ponga bien y se le quiten esas cosas para que crezca sanito y fuerte mi niño, primero Dios estamos convencidas que así va a ser", expresó.

La familia actualmente ocupa apoyo para poder pasar su estancia en Hermosillo, ya que la situación económica también se ha vuelto complicada, más cuando por la contingencia muchas actividades en Buaysiacobe, de donde son originarios, se han visto detenidas y la familia no siempre puede apoyarlos.

Entre las necesidades de la familia están pañales, toallitas húmedas, despensa, ropa para Dilan, artículos de higiene para el niño, su madre y abuela, cubrebocas para adulto, gel antibacterial o apoyo monetario.

Los interesados se pueden comunicar con la madre de Dilan, Francisca Sombra Romero, al 644.2324.358, o con su abuela, Maribel Romero, al 647.1181.963.