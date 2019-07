Solicitan al Ayuntamiento una toma para regar árboles

HERMOSILLO, Sonora.- La asociación civil "Valor Juvenil Mexicano" plantó 25 árboles en un parque de la colonia Sahuaro Municipal; ahora, los integrantes solicitan al Ayuntamiento colocar una toma de agua potable que facilite su riego.



Efraín Antonio Gálvez, integrante del organismo y quien acude todas las noches al sitio recreativo ubicado en las calles Luis Orcí y Lázaro Mercado, explicó que colocaron botellas con agujeros al fondo en algunas plantas, para mantenerlas húmedas.



"Vimos que había mucha preocupación en redes sociales por cuestiones ambientales y pensamos que esta sería una manera de acercarnos a la gente; optamos por este parque porque es muy visitado y aunque tiene árboles, había ciertos lugares donde hacían falta.



"Plantamos 25 árboles y la botella ayuda a que el agua se vaya filtrando poco a poco y no se agote rápidamente como en el clásico charco; el parque ya tiene un sistema de goteo para cada arbolito, pero no lo tienen los que pusimos nosotros", indicó.



El joven hermosillense detalló que la actividad de reforestación se llevó a cabo el pasado sábado y desde entonces, todas las tardes acuden algunos integrantes de la asociación para regar los árboles, con cubetas o garrafones.



"Queremos que el mismo sistema que ya tiene el parque lo dirijan hacia los arbolitos que plantamos o bien, una llave cerca para no batallar tanto o dar tanta vuelta, algo que facilite regarlos", reiteró.



RIEGO POR LA NOCHE



Efraín expuso que es durante las noches cuando asisten a regar las plantas, pues además de evitar el calor, aprovechan mejor el agua cuando no hay Sol.



"Queremos hablarles a los vecinos, a la misma comunidad, a la ciudadanía, que se acerque, adopte un arbolito y lo cuiden; también pueden unirse a la misma asociación civil", señaló.



Es la primera actividad ecológica que realizan, pues el organismo al que pertenece nació para ayudar a los jóvenes, pero esperan continuar la labor por el medio ambiente.