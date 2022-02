Sobrepeso, celulares y pandemia causan problemas de sueño

HERMOSILLO, Sonora.-Sobrepeso, el uso constante de teléfonos celulares y los cambios de rutina durante la pandemia, son los principales factores del aumento de problemas de sueño, en los últimos dos años.

Moisés Trujillo Bolaños, neurólogo clínico, expuso que en su consulta el 80% de los pacientes que atiende es por este tipo de situaciones, en su mayoría, no tenían problemas para dormir antes del Covid-19.

Esto sí es muy frecuente, más con la pandemia, y mucho tiene que ver con los trastornos en la conducta, ya que se modifica con el aislamiento y el distanciamiento social”, explicó.

“Antes de la pandemia el 30% de mi consulta, en particular, era por problemas de sueño”, agregó, “ahorita fácilmente es el 80% de mis pacientes se quejan de esta condición”.

Condiciones

Los problemas de sueño no necesariamente están relacionados con no poder dormir, dijo, también puede ser el dormir de forma intermitente, son personas que no descansan, o que debido al sobrepeso tienen problemas en su respiración durante el sueño.

“Hay muchas condiciones relacionadas a esto”, indicó, “problemas para iniciar el sueño y otros que son para tener un sueño de adecuada calidad durante la noche, porque no por tener los ojos cerrados tienes un sueño profundo, eso es muy importante decirlo y que lo sepan”.

“Hay otros que no tienen un sueño reparador”, señaló, “y eso se nota porque pueden dormir hasta ocho a doce horas, pero en la mañana siguen sintiéndose cansados”.

¿Qué lo causa?

Aunque son muchas las condiciones que pueden causar este tipo de trastornos, son tres las más comunes, la depresión, la ansiedad y el sobrepeso.

El médico recalcó que una buena y correcta alimentación es clave para poder dormir de manera reparadora y correcta, que resulte realmente funcional al cuerpo.

“La depresión y la ansiedad son puntos importantes para no dormir, pero también el incremento de peso, ya que puede llevarnos a una apnea obstructiva del sueño, en el cual el paciente tiene despertares constantes, porque deja respirar por minutos debido al sobrepeso”, explicó.