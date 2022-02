Síndrome de Asperger: “Mi condición sólo es otra manera de manejar las cosas”, Darío

El síndrome Asperger o autismo no es una discapacidad, es otra forma de procesar del cerebro, como si fuera otro sistema operativo”, expresó Darío Ibarra Meza, quien fue diagnosticado con Asperger a los tres años, y hoy es diseñador gráfico, fotógrafo y emprendedor.

“Para mí, mi condición nunca fue una enfermedad, sólo es otra manera de manejar las cosas, como si fuera otra clase de ser humano”, añadió.

Darío tiene 34 años de edad, está titulado de la carrera de diseño Gráfico y ha trabajado como freelance para empresas como Caffenio y agencias de publicidad.

Llegar a este punto no ha sido fácil, admitió, pues muchas personas no han sabido entender que su diagnóstico no lo hace una persona menos capaz profesionalmente, ni tampoco alguien peligroso.

“Cada quien va a tener su visión, yo entiendo eso, pero sí me ha dificultado mucho adaptarme en ocasiones”, expuso, “he intentado hacer una vida plena, pero soy distinto, soy muy excéntrico en algunas cosas, soy conservador en otras, a veces soy pensativo, o dudoso”.

“Desde que tengo memoria he sentido con algunas personas como resentimiento o algo, me tienen miedo, o creen que les voy a hacer daño, o creen que tengo algún otro problema neuronal, no sé en qué estarán pensando, pero sí he vivido muchos malentendidos o mal interpretaciones”, dijo.

Si pudiese decirle algo a las personas que no tienen asperger, es que no sean impulsivos, que piensen que pueden causar daños sicológicos, que sean comprensivos, analistas, y traten de ponerse en los zapatos del otro”, agregó.

El 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger, ya que es la fecha de nacimiento de Hans Asperger, el siquiatra austriaco que descubrió esta condición.

La idea es visibilizar y promover la acción a todos los niveles para reivindicar los derechos de las personas con síndrome de Asperger y a sus familias.

SU NIÑEZ

Este problema se vio más arraigado sobre todo en la niñez de Darío, cuando los otros niños de su edad no sabían entender por qué su comportamiento era diferente.

“Cuando Darío empezó a cursar sexto año y llegó el rollo de la pubertad y todo eso, fue cuando todo se puso muy difícil”, recordó su mamá Armida Meza, “mi hijo fue discriminado, fue muy doloroso para ambos”.

Había un niño que lo molestaba siempre, lo violentaba y para mi sorpresa fue la directora la que me corrió al niño, porque los papás le habían dicho que ellos pagaban una escuela particular para niños normales”, contó.

A pesar de toda la indignación y dolor que le causó la acción en ese momento, Armida dijo estar agradecida con ellos, porque ese rechazo fue la causa de que Darío encontrara una escuela incluyente.

“Yo me desesperé mucho porque quería que Darío continuara sus estudios, más porque él siempre ha sido muy aplicado e inteligente, entonces vi que en Obregón, donde vivíamos antes, había una escuela de adventistas”, expuso.

“Como eran religiosos me supuse que serían más misericordiosos, y más incluyentes, y les expliqué lo que tenía mi hijo, en ese momento el director me dijo que en su escuela mi hijo iba a ser aceptado y amado como era, y la verdad es que así fue, él fue un estudiante feliz en ese lugar”, relató contenta.

LOS RETOS

Los retos de Darío no acabaron ahí, lamentablemente, pues hasta ahora sigue habiendo un enorme desconocimiento sobre el síndrome Asperger, que no permite que personas con esta condición se integren al mundo laboral, a pesar de sus capacidades.

“Mi hijo terminó la universidad, es licenciado en diseño gráfico, se tituló como fotógrafo especializado, y se dedica a hacer reparaciones fotográficas, o diseños que le piden, pero no le dan un trabajo donde tenga prestaciones, un horario, o pueda desarrollarse profesionalmente”, manifestó Meza.

Armida, junto con otros padres de familia, decidieron crear la asociación civil “Un Camino para Todos A.C”, donde colaboran con empresas sonorenses, para que contraten a jóvenes con Asperger, y les ofrezcan la oportunidad de ser autosuficientes.

Su sueño, dijo, es poder ver a su hijo trabajar en un lugar donde sea aceptado, que lo traten con respeto, y le brindan la oportunidad de crecer profesionalmente en el área de la publicidad y el diseño.