Conoce la diferencia entre Autismo y Asperger 

De acuerdo con especialistas de Mayo Clinic, el trastorno del espectro autista, es una enfermedad relacionada con el desarrollo del cerebro, que influye en la forma en la que la persona percibe su entorno y socializa.

Según el portal autismo.com esto se manifiesta los tres primeros años de vida y se mantendrá a lo largo de toda la vida.

Algunos indicios en niños del TEA son falta de interés por otros niños, ausencia de juegos simbólicos. No comparten intereses, poco contacto visual, no acostumbran a realizar la sonrisa social, evitan contacto físico, reaccionan poco ante la voz de sus padres, son repetitivos y no compartidos. pueden mostrar comportamientos extraños, como el balanceo, el movimiento de aleteo de manos o caminar de puntillas entre otros.

Ahora bien, en relación al síndrome de Asperger se manifiesta en los efectos de comportamiento de una persona, uso del lenguaje, comunicación y patrón de interacciones sociales.

Tienen por lo general un coeficiente intelectual por encima de lo normal, dificultad para coordinar sus movimientos, facilidad de lenguaje, dificultad para socializar, intereses obsesivos. El síndrome de Asperger es cinco veces más común en niños que en niñas.



Con información de Medicinenet.com y Salud180.