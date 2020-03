"Sí sabía del coronavirus pero no que iban a cerrar"

HERMOSILLO, Sonora.- Empresas y negocios de la ciudad lucieron vacías ayer, debido al decreto de declaratoria de emergencia sanitaria emitido por la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, el pasado miércoles.



Plazas comerciales como Plaza Patio, al Sur de la ciudad, abrieron al público pero sin negocios en funciones dentro, a excepción de los considerados esenciales en el decreto, como bancos, farmacias, empresas de telefonía y comida.



“Telecomunicaciones y telefonía celular son considerados esenciales porque brindamos el servicio de comunicación a las personas, por eso en la plaza somos los únicos abiertos junto con Soriana y Farmacia Benavides, pero siguiendo todas las medidas de higiene necesarias como el lavado de manos y el uso obligatorio de gel antibacterial para todos los clientes”, manifestó Ismael Ortiz, gerente de A&T en esa plaza.



SORPRENDIDOS



Personas que paseaban por las tiendas y no estaban enteradas del decreto, se mostraron bastante sorprendidas de ver cómo todo se encontraba cerrado.



“Pues yo sí sabía lo del coronavirus, pero no que iban a cerrar todo”, expresó Brenda Martínez, quien asistió a la plaza para celebrar el cumpleaños de su hijo. “Yo y mi esposo veníamos con mi hijo, porque mañana es su cumpleaños y queríamos buscarle ropa y el regalo, pero no vimos nada abierto”, agregó.



Esa misma situación se vivió en otras plazas comerciales de la capital del Estado, como Galerías Mall, donde desde hace ya varios días se había anunciado el cierre de varios establecimientos.



CENTRAL DE ABASTOS, SÍ ABRE



En la Central de Abastos casi todos abrieron por ser considerados como esenciales al distribuir alimento, otros como un expendio de desechables también abrieron.



Otra zona que respetó el decreto fue el primer cuadro de la ciudad, donde peluquerías, distribuidoras de maquillaje y otros negocios que no están relacionados con la venta de comida, finanzas, fármacos o miscelánea se encontraban cerrados.