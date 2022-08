Sandra ayuda a otras mamás a llevar una lactancia exitosa

HERMOSILLO, Sonora.- Con el deseo de hacer lo mejor para su hijo, Sandra Diosdado decidió informarse sobre la lactancia materna, y como hacerla lo más extensa posible, siendo durante ese aprendizaje que el tema se convirtió en su proyecto de vida, pues ahora se dedica a asesorar a otras mamás a llevar una lactancia exitosa.

"Esta pasión nació principalmente porque soy mamá y también amamante a mi hijo; al principio no sabía que tenía que estar informada, pensaba que era algo que se daba naturalmente, y desconocía mucho de los beneficios de la lactancia.

Fue cuando ya tuve a Tadeo que me di cuenta de que no sabía siquiera como ponérmelo en el pecho, y empece a buscar información, así me di cuenta de que existían grupos como la Liga de la Leche en México, y tuve la oportunidad de asistir a una sesión y ver lo apasionante que era el tema", contó la joven de 35 años.

Aunque al principio Sandra hacía una lactancia mixta, donde su pequeño se alimentaba tanto de leche materna, como de fórmula, al ver todos los beneficios de amamantarlo decidió dedicar todo su tiempo en cumplir con las necesidades alimenticias de su hijo, a través de su propia leche.

Lactancia mixta

Fue a través de su propia experiencia, y la de otras mamás que conocía en los grupos de apoyo a los que asistía, que Sandra decidió que quería compartir este conocimiento a más personas, y buscó convertirse en asesora de lactancia.

"Mi hijo me marcó el camino, él solo; de hecho yo inicié una lactancia mixta porque pensaba que no me salía leche y complementaba, pero veía que mi hijo quería estar todo el tiempo en el pecho, porque él se sentía contenido, seguro, entonces le fui ofreciendo más y más mi leche.

"A la par, en La Liga de la Leche conocí otras madres con el mismo objetivo que yo, las cuales ya habían logrado su lactancia exclusiva, y yo pensaba, si ellas pueden lograrlo, yo también puedo, sobre todo por los beneficios que eso significaba para mi bebé, como el apego, el vínculo que formamos con nuestros niños y las defensas que le daba", explicó.

Con solo dos años de haber empezado a amamantar, Diosdado comenzó un proceso de certificación con el grupo La Leche League International, donde recibió los conocimientos necesarios para empezar a dar asesorías a mamás y personal de salud, sobre los beneficios de la lactancia.

Semana mundial de la Leche Materna

A casi cinco años de eso, Sandra no ha dejado de informarse sobre el tema, y ha estado al tanto de cada nuevo descubrimiento o investigación que se hace con respecto a este alimento.

Por ello, está convencida de que la Leche Materna es el alimento más poderoso que hay en la tierra, porque está hecho por y para humanos, y debe ser ofrecido a los niños a libre demanda desde su nacimiento, hasta que cada mamá y bebé decidan cuando hacer el destete.

La leche materna es el alimento más nutritivo que va a tener el bebé para su crecimiento y desarrollo, y cada mamá produce leche especialmente diseñada para cada bebé", destacó, "incluso está comprobado que se produce una leche diferente en el día a la de la noche, porque cambia con las necesidades del niño que la tome.

"La leche materna tiene los anticuerpos que ninguna leche artificial va a tener, tan solo una cucharadita de leche materna puede tener hasta 3 millones de anticuerpos, además de que en su composición hay diferentes globulinas y hasta 250 componentes que van cambiando y variando, para la protección y nutrición del niño", expuso.

En esta semana mundial de la Leche Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto, Diosdado invitó a las mamás embarazadas o en proceso de lactancia, a informarse al respecto, buscar expertos en salud que tengan información actualizada sobre la lactancia materna, y sobre todo, a priorizar este alimento como de prioridad para sus hijos.

También, les recordó que la Liga de Leche es una asociación sin fines de lucro, donde pueden acercarse a través de las diferentes redes sociales de la asociación para tener información sobre el tema, asesorías gratuitas, y recomendaciones de personal de salud capacitado en el tema.