Semana Santa: Prevén abarroten playas de Bahía de Kino

BAHÍA DE KINO, Sonora.- Tres fines de semana consecutivos con visitantes ha tenido Bahía de Kino y para el próximo el pronóstico es bastante favorable para el sector turístico.

Brisa Mar Terrazas, vendedora de mariscos, recordó que el área de palapas fue cerrada por autoridades sanitarias durante el periodo de Semana Santa en el año 2020 y 2021, para evitar los contagios por Covid-19.

Este año será diferente, los días mayores a los comerciantes les permitieron abrir negocios de venta de comida de mar, de bebidas, el comercio ambulante en la playa ante la movilidad de visitantes nacionales y extranjeros.

El año pasado no nos pusimos, apenas hasta este año porque no habían dejado ni nada eso, cerraron el área de las palapas y todos los que trabajábamos aquí no nos pusimos”, expuso.

Los hoteles que están alejados de una vista al mar tienen reservados el 100% de los cuartos desde el mes de marzo mientras que los que están frente a la playa empezaron a ser apartados desde el mes de febrero.

Esperamos que venga mucha gente para vender todo, estos fines pasados sí ha venido gente, pero no mucha, me preparé con compras de traje de baños y sombreros, sandalias, shorts. El año pasado sí me preparé poquito, no como ahora”, dijo Rosa Amparo Silva, comerciante de ropa.