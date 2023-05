Se vende dólar por debajo de los $18 en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- En menos de 18 pesos se vende el dólar en casas de cambio de Hermosillo, la cifra más baja en lo que va del año.

Después de que la inflación en Estados Unidos registrara una cifra menor al 5%, el tipo de cambio beneficio al peso que en algunas casas de cambio se encontraba en 17.90 a la venta y 16.90 a la compra.

A pesar de la apreciación del peso, las casas de cambio han registrado poco movimiento, Octavio, empleado de una casa de empeño del Centro de la ciudad, dijo que no se han incrementado la venta de dólares en los últimos días.

En lo que va del año es lo más bajo que se ha encontrado el dólar, pero no ha habido más movimiento, está muy tranquilo tal vez sea porque no trae mucho dinero la gente o no es periodo vacacional o tengan planes de ir a Estados Unidos”, dijo.