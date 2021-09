Se unen vecinos para resolver problemas de inseguridad y limpieza de parques en sus colonias

HERMOSILLO, Sonora.- A causa de los problemas de indigencia y robo de baterías de automóviles, en 2017 un grupo de vecinos decidió organizarse en la colonia Modelo para conformar el comité vecinal.

Ignacio Romero Navarrete, líder del Comité de Vecinos de la colonia Modelo sector II, señaló que estos problemas fueron los que motivaron a los ciudadanos a organizarse y buscar una solución a un problema que tenía varios meses en aumento.

La unión vecinal ha sido un factor fundamental para mantener la seguridad en la zona, enfatizó, además de incentivar la participación de quienes viven en el lugar y poder tener más acercamiento con la autoridad.

La unión hace la fuerza. Esto nos ha ayudado a tener un acercamiento con las autoridades, trayendo beneficios a la colonia, no nomás de seguridad, sino también en infraestructura y eventos culturales”, detalló.

Residentes de Lomas de Madrid tratan de mantener el parque libre de basura. Foto:GH

Jesús Lugo Guerrero, miembro activo del Comité de Vecinos del Parque Lomas de Madrid, indicó que a dos años de iniciar con el área verde ubicada en la calle Divisaderos y Francisco Monteverde, se han logrado cambios importantes.

Hace aproximadamente dos años estaba yendo al parque a caminar en las mañanas e iba con agrupaciones de aquí, lo cual me motivó a cuidar los espacios. Yo al ir a caminar empecé a juntar basura cuando caminaba y empecé a conocer a la gente de ahí”, contó.

Al paso del tiempo, poco a poco la misma gente que coincidía en el horario de ejercicio de Jesús empezó a juntar basura mientras hacía actividad física.

Aunque no cuentan con el recurso económico necesario para hacer mejoras más grandes, consideró que se ha logrado un cambio importante, ya que ahora son los jóvenes quienes también se involucran en cuidar este espacio.

Yo creo que todos debemos de apropiarnos de nuestros espacios públicos, hacerlos como nuestros, como parte de nuestra casa y cuidarlos igual que nuestra casa para que no nos hagan daño, no nos tiren basura y no esperar que el gobierno nos resuelva, hacer lo que esté en nuestras posibilidades”, enfatizó.