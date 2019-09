Se inundan 50 viviendas en Bahía de Kino Viejo

BAHÍA DE KINO.- Un total de 50 viviendas se inundaron en Bahía de Kino Viejo en colonias como Loma Linda, Casa Blanca, Fuente de Diana, Progreso y Barrio de la Cruz, luego de las fuertes lluvias que se presentaron, informó Francisco Matty Ortega, jefe del Departamento de Bomberos.



El personal trasladó a siete familias al albergue temporal de la escuela secundaria "Fermín Trujillo Fuentes", para que se resguardaran y se evitara alguna desgracia.



Bomberos acudieron, además, al ejido Suaqui de la Candelaria ya que la población quedó incomunicada, por lo que requiere del apoyo.



También acudieron a Ejido La Yuta donde rescataron de una escuela a tres maestras, ocho menores y tres adultos más, ya que en dicho lugar el acumulado de la lluvia alcanzó los 92.3 milímetros, de acuerdo con Matty Ortega.



El jefe de Inspectores de la Unidad Municipal de Protección Civil, Rafael Robles Jáuregui, señaló que en la zona rural Poniente se registró un acumulado de 55.30 milímetros, lo cual ocasionó graves daños, en especial a las vialidades.



"Lo que tenemos fuerte es en Bahía de Kino, hubo afectaciones en las vialidades en las colonias Loma Linda, Alcatraz, Brisa del Mar, La Cruz, Casa Blanca, Mediterráneo, Carnavalito, Progreso y Nuevo Progreso", detalló.



EN LA CIUDAD



En la zona urbana, añadió Robles Jáuregui, se realizó el cierre de cinco vialidades las cuales fueron Solidaridad y Lázaro Cárdenas, Emancipación y San Rafael, Guadalupe Victoria y avenida Uno, bulevar Juan Navarrete y Quintero Arce y Bobadilla y San Rafael.



"Hubo también un cierre en las calles Saturnino Campoy y Juan de Dios Bojórquez ya que ahí cruza un arroyo, ahí en la colonia Sahuaro, también se cerró la circulación en el acceso a la invasión Las Cuevitas", agregó.



Robles Jáuregui manifestó que se tuvo registro de un deslave en un cerro ubicado en el bulevar Morelos final, en donde en la cinta asfáltica hubo grandes cantidades de arena y piedras.



Los puntos donde se registró un mayor acumulado de lluvias fueron en la colonia Pimentel con 31.50 milímetros y en el bulevar Morelos, con 30.48, puntualizó.



Un vecino de San Pedro reportó la caída de un vehículo en un socavón el cual se encuentra en la calle Revolución y atraviesa la calle Primero de Mayo y Grijalva.

PIERDE ROSALBA SUS PERTENENCIAS

Prácticamente en la calle se quedó Rosalba Topete Caro, vecina de la colonia Progreso en Bahía de Kino, luego de que se inundara su casa ya que el agua mojó ropa, camas y los pocos muebles que con sacrificio adquirió.



La mujer señaló que el agua entró por las puertas y dañó las pocas pertenencias, por lo que tuvo que refugiarse ella y su familia en el albergue de la escuela “Fermín Trujillo”.



“Entró el agua por las puertas, casi toda el agua entró, se me mojó toda la ropa, las camas. Somos muchas las familias afectadas en la colonia, a casi todos nos entró el agua”, comentó.



A causa del acumulado de más de 50 milímetros, varias familias decidieron refugiarse lo que dañó

varias casas y vialidades en la zona rural Poniente.



“Estoy aquí con mi hijo, su familia acaba de llegar y está con sus dos hijos y su esposa en el albergue, sólo espero que me ayuden porque soy pobre y no tengo muebles”, añadió.



Al igual que Rosalba, en el refugio temporal, hay otras 47 personas que fueron afectadas por las precipitaciones y necesitan el apoyo de los ciudadanos.