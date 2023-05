Se escuchan campanas de boda en San Pedro de la Cueva

El 6 de mayo doña Beba y don Pancho, después de más de 40 años de estar juntos, contraerán matrimonio en San Pedro de la Cueva.

Un buen día, hace más de 40 años, se conocieron en Empalme Sonora, Genoveva Romero y Francisco Maldonado; a partir de ese momento, a través del cariño y el compañerismo, nacería una historia de amor y un compromiso de por vida.

Hoy doña Beba, de 86 años y don Pancho, de 88, han decidido formalizar su unión ante Dios y contraerán matrimonio en la parroquia de San Pedro Apóstol en San Pedro de la Cueva, de donde son residentes.

Ellos se dieron a conocer a través de la página de Facebook y YouTube “Yo Amo San Pedro de la Cueva” lanzada por el creador de contenidos, Favián Lameda, también oriundo de ese lugar.

Un video publicado en marzo de 2020, fue el parteaguas en las vidas de la pareja de la tercera edad, pues les cambió por completo en forma muy positiva.

Por su sencillez, amabilidad y simpatía, aunado a sus carencias económicas, la pareja se ganó el cariño de miles de cibernautas que siguen esa página en redes sociales, por lo que la boda, que se realizará el 6 de mayo, se ha vuelto todo un acontecimiento no sólo en el pueblo sino entre los seguidores.

Favián Lameda platicó que el acontecimiento es considerado como la “Boda del Año”.

“Gracias a Dios, por medio de la página, todos los seguidores empezaron a enviarme apoyos, me preguntaron que si cómo podrían apoyarlos, les di mi número de tarjeta y empezaron a mandarme el dinero ahí.

“En una semana logré comprarles un aire acondicionado y un refrigerador; eso fue en junio y para septiembre, la casa quedó completamente remodelada. Es algo muy bonito, muy increíble en cómo, con la ayuda de las personas, pudimos cambiarle la vida a estas personas, adultos mayores”, recordó Favián Lameda.

Por más de dos años, doña Beba y don Pancho se convirtieron en unos personajes muy populares de las redes sociales, haciendo a sus seguidores parte de sus vidas y es por eso que muchos de ellos querían verlos felices llegando juntos al altar.

Se comprometieron porque la misma gente nos decía: ‘Hay que casarlos’, porque no están casados por la bendición de Dios y son personas mayores. Yo no seguí mucho el rollo, pero después creció esto y dije: ‘Pues bueno’, y sí, qué bueno, porque van a ser bendecidos por Dios”, platicó Favián.

Algunos de los seguidores decidieron participar en el acontecimiento y apoyar con su “granito de arena” a los novios y a Favián, quien comentó que costeó la mayor parte de los gastos para que doña Beba y don Pancho tengan su fiesta, la cual los tiene muy contentos.

El platillo para la boda será barbacoa, frijoles de fiesta, repollo, salsa picosa y pan, además de sodas, anunció Lameda, y la cantidad de carne es la que corresponde a la de una vaca entera, de la cual saldrán entre 500 y 600 platillos.

“Unos seguidores sí me ayudaron, pero la mayoría de las cosas están pagadas por mí. Me apoyaron, por ejemplo, desde Chicago, Chayito y Daniel le rentaron el traje a don Pancho, le van a comprar el vestido a doña Beba, los zapatos, las botas para don Pancho.

Una señora de Tucson, Yadira, me compró el material desechable, los platos, tenedores, servilletas; una señora de La Puente, California, me va a comprar el pan para la barbacoa; mi cuñada Chuya va a hacer los frijoles y no me va a cobrar la mano de obra, yo pondré el material”, detalló.