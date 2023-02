Don Pancho se decide y le pide matrimonio al amor de su vida ¡Después de 40 años juntos!

HERMOSILLO, Sonora.- Tras permanecer juntos por casi 40 años, doña Beba y don Pancho se unirán en matrimonio el 6 de mayo próximo, y su amor infinito será bendecido por Dios en la parroquia de San Pedro Apóstol, de San Pedro de la Cueva.

Gran sorpresa se llevaron los seguidores de Genoveva Romero Encinas, de 86 años de edad, y de Francisco Maldonado Valenzuela, de 87, cuando se enteraron de que contraerán matrimonio después de tantos años de estar compartiendo su vida como pareja.

Ambos son residentes de San Pedro de la Cueva, un pueblo ubicado a poco más de 150 kilómetros al Oriente de Hermosillo y crearon fama en las redes sociales gracias a la página de Facebook de Favián Lameda, “Yo Amo San Pedro de la Cueva”.

El amor de la pareja de abuelitos traspasó fronteras y actualmente son conocidos por miles de personas en todo el mundo, pero hay quienes desconocían que doña Beba y don Pancho no estaban unidos en matrimonio como Dios manda, sino que viven en unión libre por casi cuatro décadas.

Doña Beba platicó que nació en San Pedro de la Cueva, al igual que su mamá, pero se fue a vivir a Empalme hace varios años y ahí fue donde conoció a su actual pareja.

Sin entrar en detalles, Genoveva Romero comentó que en su juventud conoció a un primer hombre que fue su esposo y padre de sus nueve hijos, pero a temprana edad su marido falleció y quedó viuda.

Posteriormente conoció a Francisco Maldonado, quien a pesar de haber tenido tres novias en toda su vida, nunca se casó y no pensaba hacerlo, hasta hace poco menos de un mes que decidió pedirle matrimonio al amor de su vida.

Nunca nos habíamos casado, no había modo, pero toda la vida (hemos estado) juntos. Mi mamá era muy pelada (pobre), andaba con las patas bichis (descalza), no tenían modo ni mi mamá ni mi papá, y me junté con él”, reveló.